[FOTOS] ¡Increíble! Encontró una botella con un mensaje escrito hace 40 años ¿qué decía?

Un hombre llamado Jeremy Weir de 40 años, compartió en redes sociales un especial regalo del universo que encontró mientras estaba de paseo.

Jeremy Weir se dedica a coleccionar antigüedades que recopila en sus viajes en bote, pero entre tanto que ha encontrado, lo maravilló una botella que parecía simple, pero que en su interior contenía un mensaje escrito hacía 40 años.

“Hoy pasó algo loco. Cualquiera que me conoce bien sabe que siempre estoy cazando tesoros (y por tesoro me refiero a botellas viejas, madera vieja, vidrio de mar, fósiles, etc). Bueno, mientras cazaba esta tarde encontré una vieja botella de Grolsch con un top de cerámica en una gran deriva en el río Perla. Lo traje a casa y empecé a limpiarlo y noté algo dentro.

Lo abrí y encontré una bolsa de plástico con una nota dentro. La nota estaba fechada el 4 de junio de 1983. Se lee:

Para el descubridor de la botella misteriosa, mi nombre es David y vivo en Jackson, Mississippi. Tengo 3 años. Si encuentras mi botella, por favor llámame al ###-##### ## – llama a cobrar.

Buena suerte y feliz caza.”