En un video se observa a un perrito amarrado que recibe varios golpes en su hocico y regaños, instantes después aparece en escena otras dos mascotas, uno de ellos es sujetado de su collar con brusquedad.

Video: Cortesía

La escena de evidente maltrato animal se viralizó en redes sociales e indignó a cientos de cibernautas, pues bien, en las últimas horas, el dueño de los perritos decidió pronunciarse.

En un video en el que se observa a los tres perritos al interior de una casa, el hombre explica el motivo de su pronunciamiento, «hago este video con el fin de desmentir un video que anda circulando de maltrato animal por parte mía. No estoy de acuerdo con la denuncia que hace la persona. ‘Teo’, es un perro muy ansioso, es muy disparado, es un perro que tiene muchos problemas de ansiedad pero no es nada malo».

Narró que tiene dos perritos que son hermanitos y que deben estar separados en la calle, dijo que por eso decidió amarrar a uno de ellos, «se amarró para poder jugar con cada uno en su debido tiempo sin necesidad que se pongan a pelear».

Habló de los golpes en el hocico al perrito

En el video el hombre, dice, «de pronto la forma de hacer esto (le golpea el hocico) cuando está amarrado pues no es bien visto, de pronto la persona que hizo el video no lo tomó a bien y yo los entiendo pero no es para hacer una denuncia de ese tipo».

El hombre aseguró que sus perros no son maltratados, enfatizó, «mis perros viven como unos reyes, mis perros viven mejor que nosotros, comen mejor que nosotros, hacen lo que quieren en la casa, viven tranquilos; aquí no hay perros amarrados ni con collares y así se la pasan siempre en la casa y en la calle, entonces hago este video con el fin de aclarar toda esta situación y de no generar malos entendidos».

Sus palabras, pierden fuerza para algunos ciudadanos que aseguran que han visto varias veces la rudeza con la que el hombre habría tratado a los animales en este mismo sector.

