¿Lo haría? Tras muerte de su perra, hombre decidió disecarla para estar con ella

Un hombre decidió disecar a su mascota luego de que falleció para seguir compartiendo con ella. Además, le creó un perfil en Instagram para registrar todas sus actividades y momentos juntos.

Se trata de Mitch Byeres, quien decidió disecar a su perra Phoebe luego de que falleciera en 2013, negándose a separarse por completo de ella, quien lo acompañó por más de dos décadas.

El hombre continúa llevando el cuerpo de su mascota a todas partes, incluyendo paseos y reuniones familias; una situación que se volvió normal en su cotidianidad.

Además, Byeres decidió crearle a Phoebe un perfil en Instagram el cual llamó: “Mi perra muerta y yo”, donde publica fotografías de los momentos que comparten juntos.

Algunas personas han calificado este hecho como algo «escalofriante», mientras que para otros tiene mucho sentido, e incluso se divierten con sus publicaciones.

“Esto me parece espantoso. Me da miedo, por más amor que le tenga a mi perro no haría eso”, “No, yo no podría hacer tener ahí el cuerpo de mi perrito disecado”, “Ja, ja, ja es un crack”, “Pues no es ni mala idea”, son algunos de los comentarios en las fotografías.

Algunas publicaciones del hombre y su mascota disecada

