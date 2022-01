¿Un montaje? El escalofriante vídeo de un hombre despertándose en una morgue

Un espeluznante video causó furor en redes sociales, en la grabación se aprecia como un cuerpo recostado y cubierto por una manta, comienza a levantarse.

De acuerdo con usuarios de las redes sociales, el cadáver habría vuelto a la vida el día 24 de enero del 2022 en Rusia.

Esta publicación causó opiniones encontradas, ya que algunos se sorprendieron ante las imágenes. Otros cuestionaron la veracidad del clip, ya que tiene buena calidad de resolución por lo que dicen que sería un montaje.

Además de que las morgues no se ven como en las imágenes; llenas de luz y con grandes ventanales.

Luego de que viralizaran la grabación, el Ministerio de Salud aclaró que las instalaciones no coinciden con un centro médico de la ciudad.

«El video es falso. La habitación del vídeo, que supuestamente es una morgue de Tver, no es tal. No hay morgues en Tver similares a la que aparece en el video», señaló el Ministerio.

Russia 🇷🇺

A video has appeared on the Internet, allegedly from the Tver city morgue. There are no details yet, but it could be a hoax or a publicity stunt. pic.twitter.com/OcOnMyMvnD

— Abdías Arlet (@AbdiasArlet) January 25, 2022