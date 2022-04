[VIDEO] Un hombre denuncia que lo quieren matar «por lindo»

Elías de Sousa, un hombre de 30 años habitante de la ciudad de San Vicente en la provincia argentina de Misiones, denunció que es víctima de seguimientos, amenazas y hasta intento de abuso sexual por ser «demasiado apuesto».

El hombre decidió hacer la denuncia a través de un canal de Argentina, contó que en el año 2006 ha sido perseguido por «una mafia muy grande» y afirmó que el es un hombre trabajador, «no hace maldad» y que esto es simplemente por «tener suerte con las mujeres».

De acuerdo con el Elías, que tiene dos hijo, intentó poner la denuncia ante la Policía, pero no se la aceptaron.

«Me amenazaron y alguien me dijo que fuera a la comisaría a poner la denuncia. Fui y no me la aceptaron. Me dijeron que no me iban a tomar la denuncia y que me iban a vender por plata», sostuvo.

El hombre afirma que lo persiguen por «lindo».

Finalmente, el hombre pide investigar bien su caso y que tiene pruebas para demostrar que lo que dice es verdad.

