Hombre tuvo Covid durante casi 10 meses, le organizaron varios funerales pero sobrevivió

Un extraño e increíble suceso presenció un hombre británico de 72 años de edad, quien padeció de Covid-19 durante casi 10 largos meses, sometiéndose a 42 pruebas PCR y 7 hospitalizaciones.

Según informó el medio The Guardian, se trata de Dave Smith, quien padeció de leucemia en 2019 y la cual debilitó su sistema inmunológico, a tal punto de que todas las pruebas que se realizó daban positivas.

“Estaba totalmente agotado de energía y perdí mi sentido del olfato. Pero no me hice una prueba de covid hasta abril, cuando me llevaron al hospital porque había desarrollado una infección en el pecho“, contó al diario.

Tras ser hospitalizado 7 veces, el hombre pensó que su muerte sería inminente, por lo que se despidió en varias ocasiones de sus seres queridos, e incluso, su esposa organizó su funeral en cinco ocasiones, pero, milagrosamente, sobrevivió.

Smith explicó que tuvo un tratamiento denominado de «uso compasivo», que consiste en un coctel de anticuerpos creado por el grupo estadounidense Regeneron. El resultado, a los 45 días de recibir el tratamiento, fue su primera prueba negativa para coronavirus.

Actualmente, el caso de el hombre es objeto de estudio en la Universidad de Bristol de Reino Unido.

