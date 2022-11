[VIDEO] Hombre salió corriendo al descubrir los gustos de su cita ¿También huirían o exageró?

Es muy normal que ahora las personas conozcan a sus parejas o amistades a través de aplicaciones de citas y aunque por lo general, después de hacer match con alguien , lo normal es que se pregunten sobre sus gustos, hay algunas personas que prefieren dejar un poco de información para el día en que se vean y quizá así, hacer un poco más misterioso y entretenido su primer encuentro.

En redes sociales se ha vuelto viral un video del usuario Renan Pacheco, un actor parisino que compartió su experiencia en una de estas citas casuales que se dan en las aplicaciones.

Resumidamente y entre risas, mientras corre, el Pacheco, cuenta que la mujer con la que salió lo sorprendió en dos ocasiones que lo llevaron a darse cuenta que ese no era su lugar y por eso huyó a todo dar.

No, no era caníbal, no iba por ese lado, la cosa no fue tan grave, sin embargo, sí iba en contra de los gustos y creencias del parisino.

“Llego al restaurante y en primer lugar, se llama Kimberley, no es mi nombre favorito, pero está bien, es muy bonita. Así que nos sentamos y tomamos el menú del restaurante y ella me mira a los ojos y me dice que no come gluten”, Cuenta el francés muy decepcionado

Pero, explica que no le pareció tan terrible y aunque si estaba asombrado, decidió continuar adelante, pero…

Justo cuando pidió algo de tomar, y decidió elegir una copa de vino, llegó la nueva revelación de Kimberly…

“¿Cómo puedes no beber alcohol en tu vida, Kimberly? El alcohol es alegría. Así que lo siento, sí lo siento. Sí, me fui, me fui del restaurante sin despedirme. Yo no podía quedarme con ella. Lo siento, pero no puedo tener una relación amorosa con alguien que no come gluten y tampoco bebe vino. Lo siento, Kimberly”, explicó Pacheco en la grabación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RENAN PACHECO (@iamrenanpacheco)

