Viral: Hombre cancela su boba porque su novia no quería cuidar a sus tres hijos

Un video en el que un hombre cancela su boba y pone en venta los preparativos que tenía listos para la celebración se ha viralizado en redes sociales.

James, es un hombre que vive en Nuevo León, Monterrey, México, y su historia se hizo viral pues faltando 3 meses para su boba la cancela. «yo busco una mamá que quiera a mis tres hijos y desgraciadamente ella no me podía ayudar con mis hijos, no le daba la atención que yo como padre quería ver en sus hijos y pues si no quiere a mis hijos yo no puedo aceptar casarme con ella, lo siento mucho, la quiero mucho, la amo, la respeto, ha sido una buena mujer pero como para mamá de mis hijos no es la persona que yo quiero», expresó.

Y añadió, “ellos (sus tres hijos) son lo primero y prefiero quedarme como papá soltero”.

El hombre, también decidió vender el paquete que incluía la ceremonia y celebración del matrimonio a un precio muy bajo.

A través de Facebook mostró a la nueva pareja que adquirió el descuento y dijo «recuperé mi dinero», al mismo tiempo que les deseaba la mayor felicidad.

En el video que alcanzó más de 3 mil comentarios algunos en apoyo y otros en contra de su decisión, el hombre dejó claro que ama a la que iba a ser su futura esposa, que está muy enamorado pero que primero son sus hijos.

