¡Qué curioso! Colombiana encontró a un hombre con la camiseta de Atlético Nacional en África

Para nadie es un secreto la popularidad que tiene Atlético Nacional en Colombia y el continente americano; no obstante, y para sorpresa de los hinchas verdolagas y los aficionados al fútbol, el club paisa ha llegado a lugares del mundo que jamás se imaginó o al menos sus camisetas lo hicieron.

Una maestra de español colombiana, llamada Stefanía Ramírez, que se encuentra en Uganda, compartió por medio de su cuenta de Twitter la fotografía de un hombre africano que vestía la camisa verde y blanca del ‘Rey de Copas’.

Ante la inesperada escena, la mujer tomó la decisión de preguntarle al hombre sobre la particular prenda que lucía.

“Me emocioné y me cuestioné ¿cómo llegó la camiseta a las manos de este hombre? Me dijo que la había comprado en Rwanda. Qué locura la ‘globalización’, el contrabando y second hand”, expresó en su cuenta.

Aparte de eso, le contó que no tenía ni idea de lo que se trataba, pero que le había agradado.

“Hasta en otro continente somos el más grande de Colombia”, “Nacional está en todos lados. Hasta en la final del mundo”, entre otros comentarios se leyeron en la publicación de Stefanía.

