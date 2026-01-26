Hombre atacado a bala en Bello murió horas después: le dispararon en la cabeza

Menú Últimas noticias
    El hoy occiso presentaba presenta una laceración en la nariz y dos orificios en la cabeza

    Publicado por: SoloDuque

    Foto de cortesía.
    Resumen: Un nuevo hecho de sangre sacude la jurisdicción del municipio de Bello. En la mañana de este domingo 25 de enero, un hombre fue víctima de un violento ataque con arma de fuego en el sector de la vía a La Seca

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un nuevo hecho de sangre sacude la jurisdicción del municipio de Bello. En la mañana de este domingo 25 de enero, un hombre fue víctima de un violento ataque con arma de fuego en el sector de la vía a La Seca; murió horas después.

    Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:30 a. m., cuando residentes de la zona alertaron sobre la presencia de un hombre tendido en plena vía pública con visibles heridas de gravedad.

    Una patrulla de vigilancia de la Policía Metropolitana acudió al lugar y, ante la urgencia de la situación, procedió al traslado inmediato del herido hacia un centro asistencial de alta complejidad.

    El hoy occiso presentaba presenta una laceración en la nariz y dos orificios en la cabeza producidos por impactos de proyectil de arma de fuego.

    Lugar en el que fue hallado el joven tras recibir varios impactos de bala en su cabeza. Foto: Cortesía

    Al llegar al centro hospitalario fue ingresado de inmediato a cirugía; sin embargo, los especialistas manifiestaron que su pronóstico era reservado y se encontraba en estado crítico debido a la gravedad de las lesiones en el cráneo; lo que ocasiónó su deceso horas después.

    Debido a que el hombre no portaba documentos al momento del ataque, las autoridades han proporcionado su descripción física y vestimenta con el fin de que familiares puedan identificarlo:

    El individuo vestía camiseta de color blanco, jean azul claro y tenis de color negro.

    De momento se desconocen tanto los móviles del ataque como la identidad de los agresores, quienes huyeron del sitio tras el atentado. No se reportaron capturas en el lugar de los hechos.

