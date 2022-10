¿Quién es el hombre que asesinó a su hijo de cinco años en un hotel de Melgar, Tolima?

in

A las 10. Pm del domingo pasado llegó Gabriel Enrique González al hotel “Rey” de Melgar, en el Tolima. A su lado, contento, como suelen estar los niños, estaba Gabriel Esteban, su hijo de cinco años de edad. Nada anormal.

Luego del registro, en el que el hombre aportó su nombre, cédula y el registro del pequeño, se les asignó la habitación 205.

Pasadas las seis de la mañana, Gabriel Enrique González, sin equipaje, salió del hotel, solo, con la idea de ir a buscar desayuno. Las horas pasaron y no se le volvió a ver. Ya en la tarde, la policía llegó hasta el lugar, ingresó a la habitación y descubrió la macabra escena: el niño yacía muerto sobre la cama, tapado con una sábana.

La alarma fue total entre los empleados y administradores del hotel. Nadie daba crédito a lo que veían. Durante la noche anterior y la madrugada no hubo ruidos ni algo que llamara la atención. Algo que pudiera haber salvado la vida del niño.

A Gabriel Esteban su papá lo asfixió sobre las 3:55 am. Así quedó confirmado en uno de los chats que envió a su expareja, la madre del niño. El hombre además le confirmó que lo había matado para que ella “disfrutara de su nuevo novio”. Ellos se habían separado hace seis meses luego de una complicada relación.

Gabriel Enrique González Cubillos vivía y trabajaba en el municipio de Tocancipá y se ganaba la vida como archivador. Tiene 50 años y a partir de hoy, muchos problemas con la justicia, pues luego de recoger a su hijo en la localidad de Usme en la tarde del domingo “para pasar un rato con él”, se lo llevó a Melgar y desde allí empezó a guiar los momentos de la tragedia a través de mensajes a de WhatsApp.

A la madre del niño le dijo que mirara una memoria USB que le dejó en el baño. Allí consignó que iba a matar al pequeño y que luego se suicidaría.

A su hermana, que vive en la localidad de Kennedy, le dejó ocho millones de pesos con instrucciones para su uso y el destino de sus pertenencias.

Con la advertencia de la USB y una foto del hotel donde se hospedó en Melgar, fue que la madre de Gabriel Esteban pudo alertar a la policía que posteriormente halló al niño muerto.

Gabriel Enrique González no superó la separación de su ex pareja. Tiene trastornos mentales según afirmación de la madre del niño. Lo capturaron en la vía que de Melgar comunica con Girardot. No se sabe para dónde iba en el bus en el que viajaba. Aparentemente para el Valle del Cauca. Lo único cierto es que su más próximo destino sea una celda en una cárcel del país.

