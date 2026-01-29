Menú Últimas noticias
    Lo pillaron por cámaras con un fierro y moto con placas alteradas tras persecución en El Poblado

    Las cámaras de Medellín no perdonan: capturaron a un sujeto que pretendía esconderse en un hotel con un arma y una moto alterada.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Resumen: Con cámaras de seguridad, la Policía capturó en la Avenida El Poblado a un hombre con un arma de fuego y una moto de placas alteradas tras una persecución.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En un operativo que resalta la efectividad de la tecnología al servicio de la seguridad, la Policía Nacional logró la captura de un hombre señalado de portar un armamento ilegal y movilizarse en una motocicleta con sistemas de identificación alterados.

    El procedimiento se desencadenó en la Comuna 14, específicamente sobre la carrera 43A con calle 10, luego de que las cámaras de videovigilancia de Medellín detectaran un vehículo sospechoso.

    Gracias al monitoreo en tiempo real desde el centro de control, las patrullas en tierra pudieron interceptar al sujeto en plena Avenida El Poblado tras una intensa persecución.

    La secuencia registrada por las cámaras muestra cómo dos motociclistas intentaron evadir el cerco policial. Uno de los sospechosos abandonó su vehículo y emprendió la huida a pie hacia una zona residencial, ingresando al antejardín de un hotel para intentar ocultarse entre la vegetación.

    Sin embargo, la rápida reacción de los uniformados permitió su ubicación minutos después, hallando en el mismo lugar el armamento que portaba y la motocicleta cuya placa había sido modificada, presuntamente para facilitar la comisión de hurtos en el sector.

    El detenido, junto con el armamento incautado y la motocicleta inmovilizada, fue trasladado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.

    Las autoridades informaron que este resultado hace parte de las estrategias de vigilancia reforzada en la zona sur de la ciudad, donde el uso de vehículos con placas alteradas se ha convertido en una modalidad frecuente para delitos de impacto.

    Tras este golpe, la Policía continúa con el análisis de las imágenes de seguridad para identificar a los otros motociclistas que acompañaban al implicado y determinar su vinculación con redes delictivas dedicadas al hurto en El Poblado.

