Un hombre de 31 años, identificado como César, fue acusado del pasado lunes de asesinato, abuso a menores y otros cargos tras el choque mortal que provocó en una de las principales autopistas de Los Ángeles, Estados Unidos.

De acuerdo con Univision, el hombre viajó intencionalmente en sentido contrario en la autopista 101 en Ventura, provocando que el vehículo en que iba con su familia se diera contra otro carro, por lo que murió su pareja y dejó heridos a sus propios hijos.

Cesar Iban Torres, 31, charged with murder/resisting arrest after causing wrong-way crash that killed 25yo Aimee Guadalupe Garcia and injured their children on the 101/Haskell yesterday evening. We spoke with Garcia's brother today. 1/2 pic.twitter.com/5CI3fGRHkV

— Jonathan Gonzalez (@JonathanNBCLA) August 13, 2021