VIDEO: Abofetean a Gobernador en plena ceremonia de nombramiento

Durante la ceremonia de nombramiento del gobernador de una provincia del noroeste de Irán, un hombre estalló en cólera y lo abofeteó delante de todos los asistentes.

El nuevo gobernador Abedin Khorram, estaba dando su discurso en la tarima cuando el hombre subió y tras abofetearlo lo empujó y lo increpó.

Rápidamente, el esquema de seguridad subió para impedir que continuarán las agresiones y se llevó al sujeto, del cual no se tiene mayor información.

El fiscal de la provincia, Babak Mahboub-Alilou, declaró a la agencia oficial Irna que se había abierto una investigación. Se cree que el agresor habría actuado por razones personales

Iranian provincial governor slapped in the face during inauguration#Iran #AbedinKhorram #slapping pic.twitter.com/vF6jlAC45u

— (@Bhabanisankar02) October 24, 2021