Hombre se hizo más de 30 cirugías para parecerse a Ricky Martin

El fanático conocido como Fran Mariano, se hizo más de 30 cirugías para parecerse a Ricky Martin.

De acuerdo con la prensa argentina, el hombre es conocido luego de haber participado en el programa televisivo Cuestión de peso, reality donde logró bajar más de 90 kilos y habló de su singular afinidad con el cantante puertorriqueño, Ricky Martin.

«Ahora quedé más lindo que Ricky Martin, ¿no?», bromeó durante una entrevista con el programa ‘Mañanísima’.

Luego de que terminó la competencia, el hombre se sometió a más de 30 cirugías plásticas con el afán por parecerse a Ricky Martin.

De acuerdo con lo expresado por el fanático, muchas personas estuvieron recalcando el gran parecido que tenía con el artista.

«Esto empezó hace mucho, cuando me decían que tenía un aire a Ricky Martin. Me lo tomaba como un chiste pero me empecé a hacer unos retoques y el parecido se hizo más grande y me lo decían todos. Ahí pensé ‘bueno, genial, si vamos por eso, vamos por todo», explicó en una nota a Teleshow.