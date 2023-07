La recordada «Niñera» Fran Drescher, presidenta del Sindicato de Actores(SAG-AFTRA), anunció que se suman al paro de guionistas y escritores USA.

Hollywood con 160.000 actores entra en paro de acuerdo al anuncio de Fram Drecher su presidenta, algo nunca antes visto en seis décadas, que llevará a un apagón en premieres, promoción, proyectos, pagos recibidos o acuerdos que no se finiquitaron para quedar en un limbo. «Miles y hasta millones de personas, se verán impactadas debido a este cese actividades», señaló Drecher en el anunció oficial. Estaba claro que las Premier anticipadas de Misión Imposible, Barbie y Oppenheimer eran el campanazo que algo estaba por suceder; precisamente Matt Damon en el estreno Oppenheimer, anunciaba que «las huelgas laborales de Hollywood serían brutales para los actores y su propia productora, que se afectaría con un cierre de una de sus películas».

Matt Damon at the #Oppenheimer premiere says that the Hollywood labor strikes will be brutal for actors and his own production company, which has shut down one of his company's films pic.twitter.com/ssx0Q2KJRT

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 13, 2023