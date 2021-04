Más de 4 mil hogares de Medellín se benefician con el auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable

La Alcaldía de Medellín dio a conocer que ya son 12 años en los que personas de Medellín que reciben mensualmente un auspicio de 2.5 metros cúbicos o 2.500 litros de agua potable para sus necesidades básicas.

Roger Jiménez Fernández, subsecretario de Servicios Públicos, precisó, “hoy tenemos 270.000 personas que reciben este beneficio. También durante la pandemia podemos decir que pudimos conservar aquellos beneficiarios que a pesar de que no habían podido pagar sus facturas, pudimos hacer excepciones durante los meses más difíciles”.

A la fecha, se benefician 54.111 hogares de los estratos 1, 2 y 3 de las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad. Las personas que cuentan con el auspicio tienen un puntaje del Sisbén de hasta 47.99 versión 3 o se encuentran en condición de desplazamiento certificada por la Unidad de Atención al Desplazado.

Una de las beneficiarias del programa manifestó, “La verdad me he sentido muy bendecida con la Alcaldía de Medellín, porque hasta aquí, hasta este punto, han llegado muchas oportunidades, oportunidades que me han servido mucho para tantos gastos de la casa, especialmente este año que ha sido tan duro para todos”.

Dato: durante febrero, 25.002 hogares hicieron uso racional del servicio de agua potable, es decir que, el 49,65 % de las familias auspiciadas ahorraron 155.585 metros cúbicos del líquido durante el mes.

