Resumen: El talento y el buen romanticismo no tienen fecha de caducidad. El dúo musical conformado por Charlie y Jairo Andrade, conocidos artísticamente como Los Hermanos Andrade

Hito histórico: Los Andrade superan los 100 millones de visualizaciones en youtube con «Qué locura enamorarme de ti»

Minuto30.com .- El talento y el buen romanticismo no tienen fecha de caducidad. El dúo musical conformado por Charlie y Jairo Andrade, conocidos artísticamente como Los Hermanos Andrade, está de fiesta tras alcanzar un hito impresionante en el mundo digital: su éxito “Qué locura enamorarme de ti” ha superado la asombrosa barrera de los 100 millones de visitas.

Un triunfo 12 años después

Lo que hace que este logro sea aún más especial es el tiempo que ha transcurrido desde que la canción vio la luz. En una industria musical que avanza a un ritmo vertiginoso, lograr estas cifras con un tema lanzado hace más de una década demuestra el profundo impacto que tuvo —y sigue teniendo— en el público.

Visiblemente emocionados por este récord, los artistas reflexionaron sobre el camino recorrido:

“100 millones de visitas de ‘Qué locura enamorarme de ti’, a pesar de que ya son 12 años de haber grabado esa canción, de haberse montado en plataformas, haber llegado a 100 millones de visualizaciones de youtube pues obviamente es un triunfo bastante grande para esta época”.

Este monumental logro no pasó desapercibido para Charlie y Jairo, quienes aprovecharon la oportunidad para enviar un mensaje lleno de gratitud a esa inmensa fanaticada que ha mantenido viva la canción dedicándola, cantándola y reproduciéndola durante años.

Con un contundente y emotivo “¡Gracias por hacer posible este sueño!”, Los Andrade reafirman que su música sigue marcando generaciones y que “Qué locura enamorarme de ti” ya es, sin duda, un himno que se quedó para siempre en el corazón de su público.