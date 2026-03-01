Resumen: A través de sus canales oficiales, el mandatario local celebró el resultado, aunque mantuvo una postura de respeto frente a la pérdida de vidas humanas

Hito histórico en Medellín: Febrero de 2026 es el mes menos violento en los últimos 50 años

Minuto30.com .- Medellín cierra el segundo mes del año con una noticia que marca un antes y un después en su historia reciente de seguridad.

El alcalde de la ciudad, Federico “Fico” Gutiérrez, confirmó que febrero de 2026 se consolidó como el mes con menos homicidios en las últimas cinco décadas, registrando un total de 11 casos.

Este indicador representa un avance sustancial para una metrópoli que, hace apenas unas décadas, ostentaba el doloroso título de la ciudad más violenta del mundo y que hoy se erige como un modelo de transformación social y judicial.

“La única cifra aceptable es cero”: Fico Gutiérrez

A través de sus canales oficiales, el mandatario local celebró el resultado, aunque mantuvo una postura de respeto frente a la pérdida de vidas humanas. “Termina febrero y cerramos con el mes menos violento de los últimos 50 años. Se presentaron 11 homicidios en un mes. Aunque la única cifra aceptable es cero, pues se trata de la vida, este es un avance sustancial”, expresó Gutiérrez.

El mandatario local aprovechó la entrega de estos resultados para extender un reconocimiento especial a las diversas instituciones que conforman la cadena de seguridad y justicia en el Valle de Aburrá. En su mensaje, destacó la labor incansable de la Fuerza Pública, representada por la Policía y el Ejército Nacional, así como el trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación para garantizar la judicialización efectiva de los delincuentes.

De igual manera, Gutiérrez resaltó la gestión de su gabinete municipal, haciendo énfasis en el liderazgo de Manuel Villa Mejía al frente de la Secretaría de Seguridad. Finalmente, el alcalde subrayó que este hito histórico no habría sido posible sin el compromiso de la ciudadanía, cuyo papel en la denuncia y la colaboración civil ha sido fundamental para fortalecer la prevención del delito en todas las comunas de Medellín.

De la ciudad más violenta a referente de transformación

El reporte de este cierre de mes no es un dato aislado, sino el resultado de una estrategia integral que combina tecnología, cámaras LPR y reconocimiento facial, con inversión social en las comunas más vulnerables.

“Una ciudad que fue la más violenta del mundo hace unas pocas décadas demuestra que sí es posible una transformación, no solamente física, sino también social”, añadió el alcalde, enfatizando que el camino para recuperar a Colombia debe iniciarse con fuerza desde las regiones.