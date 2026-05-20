¡Histórico! Raul Castro imputado en Estados Unidos por homicidio

Resumen: Se esperaba desde hace días que el anuncio oficial coincidiera con el 20 de mayo, una fecha altamente simbólica que marca el aniversario de la independencia de Cuba

Minuto30.com . – Este miércoles 20 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio un paso judicial sin precedentes. Según reportes de Reuters, este miércoles se anunció la acusación formal y la imputación de cargos criminales por homicidio contra el expresidente y exlíder de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro.

La imputación surge a raíz de uno de los capítulos más dolorosos y tensos entre ambos países, ocurrido hace exactamente tres décadas, y promete escalar dramáticamente las tensiones diplomáticas con el régimen de La Habana.

📍 El caso «Hermanos al Rescate» (1996)

Los cargos que enfrenta Raúl Castro se remontan al 24 de febrero de 1996. En esa fecha, aviones de combate de la Fuerza Aérea de Cuba derribaron dos avionetas civiles tipo Cessna operadas por el grupo de exiliados «Hermanos al Rescate», con sede en Miami.

El ataque, que se produjo en pleno vuelo sobre el Estrecho de Florida, cobró la vida de cuatro ciudadanos y residentes cubanoestadounidenses que realizaban labores humanitarias buscando balseros en el mar.

En aquel entonces, Raúl Castro se desempeñaba como Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba. De acuerdo con las investigaciones estadounidenses, existe evidencia —incluyendo audios desclasificados— de que Castro fue quien dio la orden directa de derribar las aeronaves civiles, a sabiendas de que se encontraban desarmadas.

Un proceso judicial de casi 30 años

Según voceros e investigadores estadounidenses que han impulsado el caso durante años, el ataque «no fue un hecho aislado ni impulsivo, fue un homicidio planeado» que tenía como objetivo intimidar a la disidencia cubana y a la comunidad en el exilio.

Hasta el momento, la justicia estadounidense solo había logrado condenar a una persona por conspiración en relación con este derribo: el espía Gerardo Hernández, líder de una red de espionaje cubana, quien fue sentenciado a cadena perpetua pero posteriormente liberado en 2014 durante un intercambio de prisioneros en el gobierno de Barack Obama. Dos pilotos de los cazas cubanos y su comandante también fueron imputados en el pasado, pero se han mantenido fuera del alcance de la justicia de EE. UU.

Impacto diplomático y político

Se esperaba desde hace días que el anuncio oficial coincidiera con el 20 de mayo, una fecha altamente simbólica que marca el aniversario de la independencia de Cuba (reconocida por el exilio y Estados Unidos, aunque rechazada por el gobierno socialista).

Muchos analistas comparan esta audaz movida judicial con los recientes expedientes que Estados Unidos ha abierto contra altos mandos de otros países de la región, endureciendo su postura frente a delitos transnacionales y violaciones a los derechos humanos.