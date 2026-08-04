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    ¡Histórico! Policía Nacional oficializa la creación de la Universidad Policial de Colombia

    La Universidad Policial de Colombia llega con 60 programas, 29 campus y un posgrado único en el país

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Histórico! Policía Nacional oficializa la creación de la Universidad Policial de Colombia

    Resumen: Uno de los grandes atractivos de este lanzamiento es la creación del primer Doctorado en Seguridad y Convivencia

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    Minuto30.com .- La Policía Nacional de Colombia marcó un hito sin precedentes en sus más de 134 años de historia institucional. El General William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la institución, anunció el reconocimiento oficial de la Universidad Policial de Colombia, consolidando un nuevo actor en el sistema de educación superior del país.

    Con esta declaratoria, la nueva alma mater adquiere un estatus de gran relevancia académica y se posiciona como una pieza clave para la profesionalización de las fuerzas de seguridad estatales.

    La universidad pública número 36 del país

    El reconocimiento oficial eleva a la Universidad Policial de Colombia a la categoría de institución de educación superior pública, convirtiéndose en la número 36 a nivel nacional. Este paso trascendental busca democratizar y expandir el conocimiento en áreas fundamentales para el desarrollo del país.

    universidad de la policia

    Captura de video

    La magnitud del proyecto educativo se refleja en su amplia capacidad instalada y oferta académica:

    Cobertura nacional: La universidad contará con 29 campus distribuidos estratégicamente en todo el territorio colombiano.

    Oferta académica: El portafolio inicial dispone de 60 programas académicos diseñados para responder a las necesidades actuales en materia de seguridad ciudadana y convivencia.

    Pioneros: Nace el Doctorado en Seguridad y Convivencia

    Uno de los grandes atractivos de este lanzamiento es la creación del primer Doctorado en Seguridad y Convivencia. Este programa de máximo nivel académico tiene como objetivo principal:

    Fortalecer la investigación científica.

    Impulsar la innovación en estrategias de protección ciudadana.

    Formar profesionales altamente capacitados y comprometidos con el bienestar integral de los colombianos.

    Un legado de vocación y disciplina

    Durante su anuncio, el General Rincón Zambrano aprovechó para rendir un sentido homenaje a todos los uniformados que, a lo largo de las décadas, sentaron las bases para materializar este ambicioso proyecto.

    «Este logro es el legado de generaciones de hombres y mujeres policías que, con vocación, disciplina y entrega, hicieron posible este sueño. A todos ustedes, mi más profundo reconocimiento y gratitud. ¡La educación transforma instituciones y construye futuro para Colombia!», expresó el alto oficial.

    Con la entrada en operación de la Universidad Policial, se espera no solo una modernización en la doctrina y el entrenamiento de los futuros oficiales, sino también un valioso aporte a la investigación académica que beneficie la seguridad de toda la nación.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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