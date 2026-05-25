Resumen: El ícono mundial de la música electrónica, Martin Garrix, se presentará por primera vez en Medellín el 5 de diciembre de 2026 como parte de su exitoso Americas Tour. Este histórico concierto servirá además para estrenar la agenda internacional de Daviarena (anteriormente conocida como Arena Primavera), un moderno escenario de gran formato ubicado en Sabaneta que abrirá sus puertas en noviembre con capacidad para 17.000 espectadores. El DJ neerlandés, que viene de agotar boletería en Bogotá, Chile y Argentina, traerá un espectáculo renovado con tecnología lumínica de punta y visuales inmersivos para interpretar éxitos como "Animals" e "In The Name Of Love". Las entradas para este evento exclusivo para mayores de 18 años, producido por Breakfast Live, saldrán a la preventa este 26 de mayo a través de Tuboleta, abriendo una nueva era para los conciertos de gran formato en Antioquia.

¡Histórico! Martin Garrix debutará en Medellín y será uno de los primeros en encender la nueva Daviarena

Tras lograr un rotundo sold out en Bogotá, el ícono global del EDM, Martin Garrix, ha confirmado su esperado regreso a Colombia. Esta vez, el DJ y productor neerlandés hará historia al presentarse por primera vez en Medellín el próximo 5 de diciembre de 2026. El evento no solo marca un hito para los amantes de la música electrónica en la región, sino que también inaugurará la agenda internacional de la Daviarena, el nuevo y ambicioso centro de espectáculos del Valle de Aburrá.

Daviarena: el nuevo epicentro del entretenimiento en Antioquia

El anuncio de este concierto llega en un momento crucial para la industria cultural del país. El megaproyecto, que hasta ahora se conocía como Arena Primavera, fue presentado oficialmente bajo el nombre de Daviarena.

Este recinto de gran formato, ubicado en Sabaneta, abrirá oficialmente sus puertas el próximo 14 de noviembre. Con una capacidad para albergar a 17.000 asistentes y una proyección de más de 75 eventos anuales, la Daviarena busca posicionar a Antioquia como una parada obligada y un destino clave para las grandes giras internacionales.

Un show de proporciones épicas

A sus 29 años, Martin Garrix es considerado una de las figuras más influyentes de la música electrónica a nivel mundial. Ha liderado los escenarios principales de Tomorrowland, Ultra Music Festival y Lollapalooza, coronándose además como el DJ #1 del mundo por la revista DJ Mag en múltiples ocasiones. Su impacto global es innegable, acumulando más de 20 mil millones de reproducciones en plataformas digitales.

Su actual «Garrix Americas Tour 2026» ya ha dejado huella en países como Chile y Argentina con localidades agotadas. De hecho, recientemente se volvió viral tras invitar a Ed Sheeran al escenario en Santiago para interpretar en vivo su nueva colaboración «Repeat It».

Para su cita en Antioquia, el creador de himnos generacionales como «Animals», «Scared To Be Lonely» e «In The Name Of Love» traerá una producción internacional de primer nivel, cargada de tecnología lumínica, visuales inmersivos y efectos especiales. Esta fecha se suma a su presentación en el Movistar Arena de Bogotá, programada para el 4 de diciembre.

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