¡Histórico! Luis Díaz en el 11 ideal de Europa y ¿en la carrera por el Balón de Oro 2026?

    ¡Lucho debuta con golazo y dos asistencias a Kane en la Bundesliga!
    Luis Díaz brilla con el Bayern Múnich junto a la estrella Harry Kane. El futuro es bávaro. Foto: Tomada de X @FCBayern / Créditos al autor
    Resumen: El traspaso de "Lucho" al Bayern Múnich en el verano de 2025 ha sido calificado como el mejor movimiento del mercado, impulsándolo a la élite absoluta junto a nombres como Mbappé y Haaland.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El 2025 cierra con broche de oro para el fútbol colombiano. El reconocido portal internacional GOAL ha confirmado lo que muchos ya sospechaban: Luis Díaz es hoy uno de los mejores futbolistas del planeta. El extremo guajiro no solo fue incluido en el once ideal de la temporada en Europa, sino que ya aparece en el privilegiado.

    El traspaso de “Lucho” al Bayern Múnich en el verano de 2025 ha sido calificado como el mejor movimiento del mercado, impulsándolo a la élite absoluta junto a nombres como Mbappé y Haaland.

    Luis Díaz en el 11 Ideal de Europa en 2025

    Luis Díaz comparte formación con las máximas estrellas del fútbol mundial. Así quedó conformado el equipo de ensueño:

    Arquero: Thibaut Courtois (Real Madrid).

    Defensa: Jurren Timber (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nuno Mendes (PSG).

    Volantes/Extremos: Vitinha (PSG), Pedri (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Luis Díaz (Bayern Múnich).

    Delanteros: Erling Haaland (Man. City) y Kylian Mbappé (Real Madrid).

    Díaz encaminado por el Balón de Oro 2026

    La actuación de Díaz ha sido tan dominante que GOAL lo incluyó en su prestigioso “Power Ranking” de cara al máximo galardón individual del próximo año, que si bien no es oficial si es elegido por sus lectores.

    El colombiano ocupa la octava posición, superando incluso a figuras históricas y compartiendo lista con leyendas vivas.

    El nacido en barrancas ha aportado al Bayern 13 goles y 7 asistencias en 22 partidos disputados.

    Los 10 favoritos al Balón de Oro, según GOAL

    Harry Kane (Bayern Múnich)

    Erling Haaland (Manchester City)

    Kylian Mbappé (Real Madrid)

    Lamine Yamal (Barcelona)

    Declan Rice (Arsenal)

    Vitinha (PSG)

    Michael Olise (Bayern Múnich)

    Luis Díaz (Bayern Múnich)

    Lionel Messi (Inter Miami)

    Achraf Hakimi (PSG)

    Ver a un colombiano por encima de figuras consolidadas y peleando codo a codo con los mejores del mundo reafirma que estamos ante uno de los mejores momentos en la carrera de Díaz. El reto para el 2026 será mantener este nivel para soñar, por qué no, con ver el Balón de Oro en manos colombianas.

