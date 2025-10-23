Resumen: Tras cometer el crimen durante una fuerte riña, el presunto asesino huyó del lugar. Sin embargo, horas después, se entregó a las autoridades. Este individuo ya contaba con un historial delictivo

Historial de maltrato silencioso: mujer apuñalada hasta la muerte por su pareja en Bucaramanga

Bucaramanga se tiñó de luto el pasado miércoles 22 de octubre con un nuevo caso de feminicidio. Una mujer de 35 años fue brutalmente apuñalada hasta la muerte en el barrio Kennedy, siendo su pareja sentimental el principal sospechoso del atroz crimen.

Tras cometer el crimen durante una fuerte riña, el presunto asesino huyó del lugar. Sin embargo, horas después, se entregó a las autoridades. Este individuo ya contaba con un historial delictivo, pues tenía antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria.

Un Historial de Maltrato Silencioso:

Versiones extraoficiales indican que la pareja sostenía una relación sentimental desde hace aproximadamente dos años. Durante ese tiempo, la mujer habría sido víctima en repetidas ocasiones de maltrato físico y psicológico por parte de su compañero.

El crimen deja un profundo dolor y un vacío insustituible. A la mujer de 35 años le sobreviven tres hijos, quienes ahora quedan desamparados tras la violenta pérdida de su madre.

Las autoridades investigan el caso como un feminicidio para aplicar todo el peso de la ley al responsable.

