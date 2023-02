La increíble historia del exitoso técnico de fútbol que tiene que pagar millonaria multa antes de cada partido

in

El Stade Reims de Francia está intratable: completa 15 fechas invicto; resucitó y salió del abismo y para completar la buena, está en la cima de la liga 1 de Europa. El secreto tiene nombre, se trata de Will Still, un joven, muy joven técnico que no tiene título de técnico. Su única presea es haber sido un hábil jugador del video juego Football Manager en su celular. Y nada más.

La historia parece sacada de un guión de cine. Los contrincantes no lo pueden creer y los dioses del olimpo como Mourinho, Guardiola, Klopp, Zidane, Setién, Boralás, Luis Enrique, Wenger, Simeone, hacen viaje turista para averiguar qué es lo que tiene el muchacho de tan solo 30 años.

Still reconoce que nadie le vio talento mientras jugaba en equipos de segunda división en Francia. Un día, el Lierse, quizá por descarte, lo aceptó como técnico (tampoco había plata para pagar a un profesional) y en adelante, el descafeinado equipo empezó a sumar victoria tras victoria. Pero hubo un problema, ganando y todo, tuvieron que bajarle al puesto de asistente porque no tiene licencia UEFA A .

En todo caso, ahí le cambió la vida al desconocido Still. Empezó a llamar la atención en el entramado de los inversionistas y dueños de clubes más grandes.

El técnico del Stade Reims , Óscar García, se fue hace un año y todos los reflectores miraron a Still. “¿Cómo hacer? ¡No tiene licencia! Pues pagamos la multa”. Antes de cada partido el equipo debe cancelar la nada despreciable suma de 25 mil dólares, poco más de 115 millones de pesos colombianos para que el genio pueda ingresar al campo y dirigir al equipo milagro de la liga 1 europea.

