VIDEO: La gran historia de la imitadora de Arelys Henao que se robó el corazón del jurado de ‘Yo me llamo’

La imitadora paisa de la cantante Arelys Henao se logró ganar el corazón de Yeison Jiménez y César Escola por su parecido físico, pero lo que más llamó la atención por los usuarios de la redes fue su historia de vida.

«De 23 días de nacida mi madre me estaba ahogado en un baño publico, no sé por que circunstancias llegó a eso», comenzó diciendo la imitadora en el programa ‘Yo me llamo’.

Luego contó que una mujer logró salvarla con un nido de caja de cartón, esa mujer la crio y afirma que «hasta le puso los apellidos».

La imitadora le da «gracias a Dios» por la gran persona que le mandó, pues fue quien le dio la educación y gracias a eso es la persona que es ahora.

Esta temporada llegó cargada de grandes sorpresas entre ellas que, por primera vez en la historia del programa, trae un plan de premios de 1.200 millones de pesos.

La imitadora de Arelys Henao recibió dos luces verdes y una roja

