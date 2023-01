El desgarrador detrás: La historia de Daniela, la mujer que se lanzó al metro con su hija de 8 años

Daniela Rivera era el nombre de la mujer de 28 años que conmocionó a Colombia entera, al tirarse al Metro de Medellín con su hija de 8 años. Tras ser sacadas de la vía férrea, perdió la vida un día después, pero la pequeña hasta hoy, sigue apegándose a la vida.

¿Qué tenía esta mujer en su cabeza para tomar esa decisión?

Es la pregunta que la mayoría se hacía recién este incidente, donde claramente coinciden en que, seguro, una vida muy llena de problemas, para ser empujada a tomar esta difícil decisión.

Días llenos de dudas pasaron, en los que muchos colombianos pedían por el alma de esta mujer que no murió en buenas condiciones, pero hasta ahora, se pudo tener el testimonio de la familia Rivera, dando a conocer esa dolorosa razón que la abrumó a tal punto de querer irse de este mundo e incluso, llevarse a su niña con ella.

El 30 de diciembre Daniela, se lanzó a la vía del Metro de Medellín, en la estación San Antonio, agarrada de la mano de su niña ante cientos de personas, impulsada, al parecer por una crisis emocional ocasionada por el padre de su hija, hombre con el que pasó los últimos 10 años de su vida.

A pesar de haberse lanzado agarrada de la mano de su niña, sus cuerpos quedaron separados, y como si la vida quisiera tenerlas más tiempo acá, fueron rescatadas y llevadas de inmediato a un hospital.

Sin embargo, un día después, Daniela falleció en un quirófano del Hospital General, dejando a su hija sola, quien hasta ahora, parece tener destinado, seguir en la tierra.

Esta pequeña e inocente niña de 8 años, lastimosamente no solo perdió a su madre, sino que también, perdió su pierna izquierda, y a 6 días de no tener a su mamá, solo le pide a Dios algún día volver a ver a esta mujer que le dio todo y a la cual amó con todo su corazón.

El abuelo de esta niña y padre de Daniela, es quien en nombre de la familia Rivera, compartió el detrás de esta dolorosa historia que aun él no cree sea cierta, pues asegura que el dolor que siente, es imposible de definir y aunque con pocas palabras logra expresar los hechos, cree estar seguro de las razones de lo sucedido.

Este hombre, tiene el pálpito de que este hecho no fue algo impulsivo sino que ya llevaba varios días siendo planificado. Manifiesta que Daniela pagó todas sus deudas y en su cuenta apenas le quedaron $300.000, gracias a su trabajo como estilista, (arreglaba uñas, cabello y maquillaba).

Este abuelo, dice que cuando se enteró de lo sucedido con su hija y nieta, creyeron que “nos las mataron”, pues estaban seguros que su pareja las había lanzado y era el responsable. “Ellos estaban juntos desde el 2013 y tuvieron a la niña”

¿Por qué la familia de Daniela acusaba al papá de la niña?

La familia de esta mujer de 28 años asegura que desde el principio de esta relación ella y la menor sufrieron maltratos físicos y psicológicos. De hecho, “Daniela debía entregarle obligada, el dinero de lo que se hacía trabajando para que no la golpeara” Aseguro el hombre, a Revista Semana.

Menciona que incluso, muchas veces las dejaron encerradas y sin comida. Por esto y más, dicen que aunque ella intentó evadilor en varias ocasiones, por eso, está fue quizá la única manera que ella encontró para que las dejara en paz.

Hasta el momento, este hombre no aparece, no contesta llamadas, ni mensajes. No fue a las exequias de Daniela y no ha visitado ni preguntado por su hija.

El padre de Daniela, asegura que ha intentado comunicarse varias veces con él, porque necesita recibir explicaciones, pero aunque la expareja de su hija los lee, pero jamás responde.

Sobre la pequeña

Esta niña de 8 años, que al parecer tiene destinado quedarse aquí, se encuentra en recuperación, lenta, pero con buenas respuestas. De momento recibe todo el apoyo pertinente de parte de los especialistas (tanto físicos como psicológicos).

Por su parte, el ICBF, se encuentra a cargo de su custodia, y la familia Rivera, lucha para que sea su abuela materna quien pueda cuidarla y llenarla de amor.

