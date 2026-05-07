Resumen: La suspensión del encuentro deja al Independiente Medellín en una situación sumamente crítica, no solo en lo deportivo, sino también en lo disciplinario. Se espera que en las próximas horas la Unidad Disciplinaria de la Conmebol emita un pronunciamiento oficial y abra un expediente sancionatorio.

Hinchas obligan a la suspensión del DIM vs. Flamengo en Medellín: Evacúan el Atanasio

Minuto30.com .- Lo que prometía ser una fiesta deportiva y un duelo crucial por la Fecha 4 de la Copa Libertadores, terminó en un bochornoso episodio de violencia. El partido disputado la noche de este jueves 7 de mayo de 2026 entre el Deportivo Independiente Medellín (DIM) y el Flamengo de Brasil tuvo que ser suspendido de manera definitiva debido a los graves alteraciones del orden público protagonizadas por la hinchada local.

El Estadio Atanasio Girardot pasó de la efervescencia copera al caos, obligando a las autoridades deportivas a priorizar la vida y la integridad de los protagonistas por encima del espectáculo.

Lluvia de objetos y caos en las tribunas

Los problemas comenzaron a los 3 minutos, cuando sectores de la afición local desataron disturbios en las gradas. El descontento y la tensión se tradujeron en un comportamiento inaceptable: el lanzamiento constante de objetos contundentes hacia el terreno de juego.

La hostilidad del ambiente impidió el desarrollo normal del compromiso, poniendo en riesgo inminente la seguridad física tanto de los jugadores del equipo brasileño como de la escuadra antioqueña, además de los cuerpos técnicos y el equipo arbitral.

Se conoció que la mesa de seguridad en Medellín quería jugar el partido a puerta cerrada pero el DIM se opuso.

«Falta de garantías»: La drástica decisión del árbitro Jesús Valenzuela

Ante la escalada de violencia y la imposibilidad de calmar los ánimos en las tribunas, el árbitro principal del encuentro, el venezolano Jesús Valenzuela, tomó la determinación reglamentaria de detener el reloj y paralizar las acciones.

Tras evaluar la situación de la mano con los delegados de la Conmebol y las autoridades policiales de Medellín, Valenzuela dictaminó que existía una absoluta falta de garantías de seguridad. Inmediatamente, se ordenó a las dos plantillas retirarse del campo de juego y resguardarse en los camerinos del estadio.

A pesar de los intentos iniciales por esperar a que la situación se normalizara, la gravedad de los disturbios llevó a las autoridades a confirmar la suspensión definitiva del partido, decretando que el balón no volvería a rodar esta noche en la capital antioqueña.

¿Qué sigue ahora en la Copa Libertadores?

La suspensión del encuentro deja al Independiente Medellín en una situación sumamente crítica, no solo en lo deportivo, sino también en lo disciplinario. Se espera que en las próximas horas la Unidad Disciplinaria de la Conmebol emita un pronunciamiento oficial y abra un expediente sancionatorio.

El equipo ‘Poderoso’ se expone a severas multas económicas, el cierre de su estadio para futuras competiciones internacionales y, muy probablemente, la pérdida de los puntos en disputa ante el actual campeón del torneo, lo que sepultaría sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

A las 8:12 de la noche además se obliga a la evacuación del estadio Atanasio Girardot.

Videos de los disturbios en el Atanasio

PROTESTAS EN ESTE MOMENTO EN EL ATANASIO GIRARDOT La protesta de los hinchas del Medellín en el Atanasio para suspender el partido contra Flamengo por Copa Libertadores. La mesa de seguridad en Medellín quería jugar el partido a puerta cerrada pero el DIM se opuso. pic.twitter.com/sr3oKRbwy4 — Barra Brava (@barrabrava_net) May 8, 2026