Tras la derrota de Fluminense ante Olimpia 2-0 en tiempo normal y 4-1 en la tanda de penales, los hinchas quedaron bastante descontentos al ver cómo se les escapó la clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores.

Al aeropuerto de Río de Janeiro llegaron varios aficionados del Flu para manifestar su molestia por haber perdido en el estadio Defensores del Chaco.

El polémico jugador, Felipe Melo, fue el único de Fluminense que dio la cara y se enfrentó a los hinchas enojados por la eliminación de la Copa Libertadores de América.

En varias imágenes y vídeos compartidos en redes sociales, se puede observar un ambiente pesado entre los hinchas y la figura brasileña, que en todo momento le dio la razón a los torcedores del Fluminense.

Felipe Melo é cercado durante confusão no desembarque do #Fluminense Foi o único jogador que teve algum tipo de diálogo com quem queria fazer cobranças após eliminação na Libertadores. pic.twitter.com/Fiww1HenHq

— Ricardo Lay (@ricardolay) March 17, 2022