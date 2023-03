Aficionados de histórico equipo brasileño piden a James Rodríguez como refuerzo

En los últimos días, James Rodríguez ha perdido regularidad en el Olympiacos desde que sufrió una lesión muscular hace un mes y no ha estado en los planes del director técnico Míchel González.

Los problemas físicos del cucuteño preocupan en el club, principalmente porque bajo este panorama queda a la deriva el futuro del volante que cuenta con contrato hasta junio de 2023.

Así las cosas, los aficionados de Fluminense piden su fichaje con mensajes en sus publicaciones. Rodríguez volvería a compartir camerino con su ex compañero de equipo (en el Real Madrid y en Olympiacos) Marcelo, el cual hace unos días fue anunciado como nuevo refuerzo del plantel.

'VEM PRO FLU!' 🇭🇺

A torcida do Fluminense invadiu o perfil de James Rodriguez pedindo a vinda do colombiano para o tricolor. O meia de 31 anos está no Olympiacos e atuou junto com Marcelo. James tem contrato até junho de 2023 e pode assinar um pré-contrato com outro clube. pic.twitter.com/3A28vDpAMe

— LANCE! (@lancenet) March 1, 2023