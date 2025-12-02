Como si estuvieran imitando la conducta de los hinchas del América de Cali, los aficionados del DIM decidieron no ir en masa al Atanasio Girardot para el duelo de rojos de la noche del lunes 1 de diciembre.

Al coloso de la 74, de acuerdo con la información oficial, solo asistieron un total de 10.440 aficionados, lo que hizo ver el escenario muy vacío.

Sin duda, es una de las peores asistencias del rojo de la montaña en lo que va del año 2025, y claramente responde a una protesta por los malos resultados.

Y es que el ‘Poderoso’ pasó de ser el mejor equipo del año, el que mejor jugaba, el subcampeón del primer semestre y el líder del todos contra todos del segundo semestre, al último.

Incluso, el que por reclasificación estaba súper fijo para quedarse con el cupo que esa tabla otorga a la Libertadores, ahora tienen en duda estar en el máximo evento del continente.

¡No estaban sancionados! Hinchas del DIM castigaron al ´Poderoso' por los malos resultados y no llenaron el Atanasio

El mensaje fue claro, quieren la plata de los entradas, se la tienen que ganar jugando, porque hinchada tienen.

El amor por el ‘Rey de corazones’ por supuesto no se acabó, lo que sí parece estar agotada es la paciencia de los aficionados más sufridos del país.

El DIM, en cuadrangulares, se le olvidó ganar. De los cuatro partidos jugados ha perdido dos compromisos y empatado otros dos.

Este jueves, 4 de diciembre, será el clásico paisa, pero el local será Atlético Nacional, así que, lo más seguro es que hinchas rojos solo se verán en la tribuna norte como es tradicional.

