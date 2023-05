Hinchas del Cali no le perdonaron empate a Pinto: así reaccionaron en redes

Este viernes, 12 de mayo, Deportivo Cali, que tuvo un semestre bastante irregular, igualó 1-1 con Jaguares de Córdoba en Montería. El conjunto azucarero sumó puntos importantes para salir de la zona del descenso pero los hinchas se fueron inconformes.

El técnico Jorge Luis Pinto fue el máximo señalado. El santandereano alineó un equipo sin jugadores de peso y durante el compromiso cambió el sistema táctico, no obstante, no hubo funcionamiento colectivo. Incluso, uno de los ingresados desde el banco, Daniel Mantilla, asistió en el cierre del encuentro.

Estas fueron algunas de las reacciones de los aficionados:

¿Y entonces el eliminado Deportivo Cali va a celebrar otro empate (con sa️or a triunfo) contra un equipito también eliminado?pic.twitter.com/w7OGrz4LsB

