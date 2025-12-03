Augusto Cadena dueño del Cúcuta Deportivo, estuvo a punto de ser linchado por los hinchas de su propio equipo.

De acuerdo con lo que se ha conocido, en medio de la euforia por el ascenso, los aficionados se metieron a la cancha del estadio General Santander.

Miles de aficionados celebraron junto con los jugadores en el escenario deportivo que se vistió de fiesta para este compromiso.

La felicidad de ascender a la primera categoría los desbordó a todos, entre ellos, al dueño del equipo, que paradójicamente, cas que no debía bajar con los suyos.

Pese a que sabía que no debía mezclarse en la celebración, el dirigente deportivo se arriesgó y la decisión desafortunadamente, pudo costarle la vida.

Algunos hinchas del Cúcuta recuerdan con dolor que la dura instancia en la B, se debió a errores administrativos no deportivos, que los llevó a quedar desafiliados.

Esa desafiliación los mandó, después de trámites, a la B, desde donde estaban buscando salir hace 4 años.

¡Se salvó de milagro! Hinchas del Cúcuta estuvieron a punto de linchar al dueño del equipo

Hasta que por fin se dio, pero lo que debía ser una tarde noche de fiesta y alegría pudo haber terminado en tragedia.

Cadena, lleno de emoción, ingresó a la cancha olvidando la situación que precisamente tenía a Cúcuta en la B.

Los aficionados por supuesto responsabilizan a Cadena de ese suplicio de estar en la B, por lo que no se lo perdonan.

Así las cosas, cuando lo vieron en el festejo, algunos aficionados empezaron a agredirlo por lo que rápidamente tuvo que abandonar la cancha.

Otros hinchas, más mesurados, crearon una barrera de protección para ayudar a Cadena a evacuar la cancha.

Sin embargo, cuando estuvo a punto de salir del peligro, sin sufrirlo, recibió un botellazo en la cabeza que por fortuna no pasó a mayores.

Más noticias de Deporte