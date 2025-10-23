Minuto30
    Hinchas de Atlético Nacional critican la designación de Wilmar Roldán como el árbitro para el clásico frente al DIM
    Wilmar Roldán pitará el clásico Atlético Nacional vs. DIM por la fecha 17 de la Liga BetPlay, generando críticas en hinchas. Foto: Tomada de redes sociales / Créditos al autor
    Resumen: La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol designó a Wilmar Roldán como árbitro central para el clásico paisa entre Atlético Nacional y DIM, correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor II-2025, una decisión que ha generado fuertes críticas entre los hinchas de Atlético Nacional debido a que, según ellos, Roldán ha mostrado varias tarjetas rojas a su equipo en encuentros anteriores, aunque el club no se ha pronunciado al respecto.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Este jueves, 23 de octubre, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer el árbitro que pitará el clásico entre Atlético Nacional y el DIM.

    La Comisión reveló la lista completa de los jueces que dirigirán los partidos correspondientes a la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor II-2025.

    La revelación fue altamente criticada entre los hinchas de Atlético Nacional a los que no les gustó para nada el que les tocó para el clásico montañero.

    La designación del juez central fue para Wilmar Roldán, el antioqueño que ha sido considerado de los mejores del país.

    Roldán estará acompañado por los asistentes Sebastián Vela de Bogotá y Fabián Orozco de Arauca.

    El VAR designado será Luis Picón del Departamento de Antioquia y el AVAR será Mario Tarache del departamento de Casanare.

    Las críticas de los aficionados pasa básicamente porque de los bolsillos de Roldán han salido varias tarjetas rojas contra los verdolagas.

    Lo que se cuestionan los futboleros y algunos aficionados verdolagas más objetivos es cuántas de esas rojas han sido injustas.

    Al más veces campeón de Colombia parece no preocuparse por la designación, pues hasta ahora no se han pronunciado sobre el juez que los dirigirá.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

