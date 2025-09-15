¡Inaceptable! Los hinchas de Atlético Nacional estallan de ira por «error de principiante»: Gandolfi respondió

¡Escándalo en el Atanasio! La ira de los hinchas de Atlético Nacional estalló este sábado tras una noche de pesadilla en la que el equipo no solo perdió 1-0 contra el Atlético Bucaramanga en casa, sino que también se autocondenó a una derrota en el escritorio.

La razón: un error «escuelero» del cuerpo técnico al alinear a cuatro jugadores extranjeros, una falta grave que viola el reglamento de la liga.

La indignación y el asombro se apoderan de la afición, que no puede creer que un club de la talla del verde paisa cometa una pifia tan básica y costosa. La pregunta en boca de todos es: ¿quién responde por esta negligencia?

El culpable, según la rueda de prensa posterior al partido, es el propio técnico, Javier Gandolfi.

Con un semblante de derrota y reconociendo la magnitud de la falla, Gandolfi admitió que “en ningún momento” se dio cuenta de que ya tenía a tres extranjeros en el campo de juego antes de realizar el cambio que sumó al cuarto.

Aunque no dio excusas, la frustración de la hinchada crece, y no solo con el técnico, sino con todo el cuerpo técnico.

¿Cómo es posible que ni el entrenador ni sus asistentes estuvieran al tanto de una regla tan fundamental? Para muchos aficionados, este error demuestra una falta de profesionalismo inadmisible en un club de élite.

La rabia de los aficionados se intensifica al ver cómo una derrota en cancha, que ya era dolorosa, se convierte en una humillación en el escritorio, con un marcador que seguramente será de 3-0 a favor de los rivales.

Este grave fallo de cálculo no solo afecta el resultado de este partido, sino que también podría tener serias implicaciones en la tabla de posiciones y en las aspiraciones del equipo.

La responsabilidad, aunque asumida por Gandolfi, es un tema de debate entre los seguidores. Algunos lo defienden, argumentando que la concentración del técnico debe estar en la estrategia del juego, y que el conteo de los extranjeros es una tarea de sus asistentes.

Sin embargo, este argumento se desmorona ante la contundencia del error. La falta de comunicación y coordinación dentro del cuerpo técnico es evidente, y el daño ya está hecho.

La derrota de este sábado y las críticas por el error, se suman a los cánticos de los aficionados pidiendo la salida del técnico, con el coro ”Cuándo se va, cuándo se va, Javier Gandolfi, de Nacional”.

