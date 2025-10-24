Los hinchas de Atlético Nacional exploraron en las redes sociales, luego de que el verde paisa publicara que estaban en venta las boletas para el clásico montañero.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

El asunto, es que al leerse la publicación, se podría ver que todas las localidades estaban agotadas, excepto, un pedacito de oriental alta y la tribuna norte.

Con norte, los verdolagas no pueden contar, porque es la tribuna destinada para ser ocupada por los hinchas del DIM.

La razón para el tardío anuncio, o al menos la excusa, fue que solo hasta la noche del jueves, se pudo habilitar la tribuna norte para los visitantes.,

Sin embargo, desde hace tres días, las boletas para los verdes paisas fueron puestas a disposición del público, que, por ser locales eran los más interesados en comprar.

La tardía publicación, solo para decir que prácticamente todo estaba agotado, encendió las redes sociales, la mayoría criticando que más parecía una estrategia para favorecer revendedores.

Tras la ola de críticas y especulaciones, el club tuvo que salir a las redes sociales a explicar lo que pasó.

¡Hinchas de Atlético Nacional se quejaron! El verde paisa publicó la venta de boletas para el clásico cuando todo estaba agotado

“Reconocemos que debimos comunicar con más tiempo su disponibilidad y ofrecemos excusas por ello”, dice el mensaje.

Adicionalmente explicaron que “la definición de algunos aspectos logísticos relacionados con la tribuna norte y la reubicación de nuestros abonados tomó más tiempo del previsto, lo que redujo la cantidad de boletas disponibles y la posibilidad de comunicarlo oportunamente”.

Finalmente, ante los rumores, dijeron que “en Atlético Nacional no promovemos ni toleramos la reventa. Nuestra prioridad son los abonados y la transparencia con la hinchada”.

En todo caso, lo cierto es que el estadio Atanasio Girardot, este domingo 26 de octubre, tendrá más de 40 mil hinchas en la tribuna vibrando con un nuevo clásico montañero.

Más noticias de Atlético Nacional