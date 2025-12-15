¡Último aliento verdolaga del año! Hinchas de Atlético Nacional preparan espectacular banderazo en Guarne

La pasión se desborda en la previa de la final de la Copa BetPlay. Los aficionados de Atlético Nacional han convocado a un masivo banderazo que tendrá lugar este martes, 16 de diciembre a las 11:30 a.m. en Guarne, sede del equipo.

Este encuentro con la hinchada tiene como objetivo inyectar la dosis final de aliento y motivación necesaria para que los jugadores salten a la cancha y consigan el título de Copa.

A lo largo de todo el año, la hinchada “verdolaga” se ha destacado por su impresionante acompañamiento, protagonizando masivos banderazos que han marcado la pauta en el fútbol colombiano.

Los actos de apoyo no se han limitado únicamente a Medellín, sino que se han extendido a diferentes ciudades del país, demostrando la fidelidad y el alcance nacional de su fanaticada.

No obstante, este banderazo adquiere un matiz especial y de alta emotividad. Se celebra en la antesala de la final de la Copa BetPlay, un torneo que esta vez se cargará de un significado adicional: el rival en la disputa del título es el DIM, su clásico rival de patio.

Se espera una movilización multitudinaria en Guarne, en lo que será el último gran acto de apoyo del año para la escuadra antioqueña antes de buscar levantar el trofeo.

JUNTOS HASTA EL FINAL Así vivimos la final de ida, por Copa Colombia. Míralo completo, en Atlético Nacional TV https://t.co/HvRPnwkCr1 #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/cuHEuWEjeg — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 14, 2025

