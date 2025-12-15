¡Último aliento verdolaga del año! Hinchas de Atlético Nacional preparan espectacular banderazo en Guarne

Minuto30
    Hinchas de Atlético Nacional preparan banderazo final en Guarne para motivar al equipo antes de la decisiva final de Copa BetPlay contra el DIM. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: La afición de Atlético Nacional ha convocado a su último gran banderazo del año este martes,16 de diciembre a las 11:30 a.m. en Guarne, buscando inyectar la máxima dosis de aliento a los jugadores previo a la disputa de la final de la Copa BetPlay. Este acto de fervor, que se suma a la larga lista de impresionantes acompañamientos protagonizados por la hinchada a lo largo del año dentro y fuera de la ciudad, es considerado especialmente significativo ya que la final será un intenso Clásico Paisa contra su rival histórico, el Deportivo Independiente Medellín (DIM).

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La pasión se desborda en la previa de la final de la Copa BetPlay. Los aficionados de Atlético Nacional han convocado a un masivo banderazo que tendrá lugar este martes, 16 de diciembre a las 11:30 a.m. en Guarne, sede del equipo.

    Este encuentro con la hinchada tiene como objetivo inyectar la dosis final de aliento y motivación necesaria para que los jugadores salten a la cancha y consigan el título de Copa.

    A lo largo de todo el año, la hinchada “verdolaga” se ha destacado por su impresionante acompañamiento, protagonizando masivos banderazos que han marcado la pauta en el fútbol colombiano.

    Los actos de apoyo no se han limitado únicamente a Medellín, sino que se han extendido a diferentes ciudades del país, demostrando la fidelidad y el alcance nacional de su fanaticada.

    No obstante, este banderazo adquiere un matiz especial y de alta emotividad. Se celebra en la antesala de la final de la Copa BetPlay, un torneo que esta vez se cargará de un significado adicional: el rival en la disputa del título es el DIM, su clásico rival de patio.

    Se espera una movilización multitudinaria en Guarne, en lo que será el último gran acto de apoyo del año para la escuadra antioqueña antes de buscar levantar el trofeo.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

