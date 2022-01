¿Y los refuerzos para ser campeones que? La hinchada de Atlético Nacional se manifiesta por pasividad en las contrataciones

Gio Moreno, Edwin Cardona, Miguel Ángel Borja, Andrés Ibargüen, Iván Arboleda, Pedro Gallese, Roberto Fernández o Álvaro Angulo son algunos de los nombres que han sonado y sonado para llegar al Atlético Nacional de cara a la temporada 2022 donde se está a la expectativa de la Copa Libertadores, pero sorpresivamente siempre se termina cayendo la contratación o los jugadores fichando con otros clubes.

De todos los nombres rimbombantes para llegar a la institución verdolaga, los últimos dos en manifestarse fueron Cardona e Iván Arboleda, el ex Boca en su llegada a Buenos Aires para firmar con Racing aseguró que es hincha del verde paisa pero siente que ha tomado una buena decisión en concretar su paso al club de Avellaneda.

Por su parte el golero del Rayo Vallecano agradeció del interes del conjunto paisa además del proveniente desde Newell´s Old Boys, pero notificó que su traspaso no depende de él si no de lo que arreglen los clubes con la entidad española.

De esta manera la hinchada de Atlético Nacional se le está acabando la paciencia al ver como sus rivales se refuerzan en gran medida pero el conjunto verdolaga solo oficializó 3 contrataciones: Alexander Mejía, Jhon Duque y Daniel Mantilla.

Hinchada de Atlético Nacional se manifiesta

También podría interesarte: ¡El verde perdió la puja! Edwin Cardona ya luce los colores de Racing.