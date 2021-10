Esta hinchada se lo merece

Concluido el encuentro entre el Deportivo Independiente Medellín y el Deportes Tolima correspondiente a la fecha 15 de la Liga Betplay del fútbol profesional colombiano, me encontré descompuesto, con cara de pocos amigos y alegando solo, en las afueras del Atanasio Girardot, al abuelo bonachón, el veterano hincha del “Rey de corazones” y fundador de la barra del “Cachetón”.

Iba a saludar con alegría al septuagenario amigo del fútbol, cuando abruptamente frenó mi cortesía y enojado empezó a decirme: “mire Mauricio la cara de todos los hinchas, están furiosos al igual que yo por la manera en que nos empatan al final del partido. Nos pasó lo mismo que con el de Nacional”.

Es verdad abuelo, quise calmarlo y darle la razón, pero de nuevo se despachó y de manera airada continúo con su enojo. “La verdad Mauricio no tenemos equipo como para tener la tranquilidad de disputar este campeonato, salvo para mi a Mosquera Marmolejo, Arregui, el ‘indio’ Loaiza, Vladimir Hernández, Cadavid y Vuletich, los demás son jugadores normalitos con los cuales no pasará nada. Esa defensa es nefasta y con las contrataciones que hizo el Medellín tipo “Embeleco de don Raúl” como usted llama al mayor accionista, no llegaremos a ninguna parte.”

Abuelo hablando de Raúl Giraldo usted que sabe de la venta del Medellín, le pregunté con la intención de conocer su versión y más por ser una persona que se mantiene informado de todo lo que le pasa al equipo de sus amores. “Mire le voy a contar mi verdad y la misma se la presento con fuentes que no le puedo revelar, pero son confiables y creíbles. Todo lo que se ha dicho a través de las redes sociales son tan ciertas como falsas” ¿cómo así? Lo interrumpí.

Ya de manera pausada y dejando a un lado su enojo por el partido, el abuelo bonachón continúo con su versión sobre la venta del Deportivo Independiente Medellín. “Mauro, es verdad, hay una oferta por el equipo y un grupo de inversionistas está interesado en comprar, eso creo que lo sabe toda la poderosa hinchada, ahí no hay ningún secreto, infortunadamente algunos seguidores e incluso periodistas, están informando desde ese lado, con pasión y alegría están diciendo que el equipo lo van a vender, el asunto es que están contando con la versión del interés del comprador más no la del vendedor”.

Abuelo hay tanto humero y tantas versiones sobre este tema que ya uno no cree en lo que dicen, es más hasta fechas han puesto y yo la verdad tengo mis dudas. “Lo entiendo Mauricio” continúo el veterano hincha su versión. “El señor Raúl Giraldo es un negociante admirable y él compró el equipo precisamente por eso, no por ser hincha o amor por el Medellín como muchas veces lo ha expresado en público, por tal motivo no lo va a soltar fácil.”

Lo que me quiere decir usted abuelo es que ese cuento que para vender el equipo necesita tiempo… ¿es una mentira? “¡Exacto! Expresó efusivamente el veterano seguidor rojo. “El asunto de la venta del Medellín está en que el señor Raúl Giraldo no quiere vender el equipo, oferta si hay, interés de un inversionista también, pero el ‘Embeleco de don Raúl’, no quiere salir tan fácilmente de un negocio que para él es productivo”.

Lo que no entiendo es el tema de la confidencialidad y… “le repito Mauricio, es que, si hay un inversionista interesado, ¿usted no cree que si hubiera voluntad por parte del vendedor ya no se habría hecho el negocio? ¿Tiempo para qué? No señor, lo que no hay es voluntad por parte del vendedor y así es muy difícil que se concrete algo.

Abuelo su versión me parece creíble, solo espero que el “Embeleco de don Raúl” suelte el equipo del secuestro en lo que lo tiene y que ojalá entienda que la hinchada del Deportivo Independiente Medellín de una vez por todas se merece tener unos dueños que de verdad hagan cuantiosas inversiones y no las que hace Raúl Giraldo que son más de lo mismo y que ha llevado a que el equipo año tras año repita la misma historia.

Cambiando de tema abuelo, ¿ve al ‘Decano’ clasificado entre los ocho? “no quiero ser pesimista Mauricio, pero la verdad no tenemos equipo y los partidos que vienen serán para el Medellín verdaderas finales, Alianza Petrolera y el Pereira están pasando por un buen momento futbolístico. Visitamos a Patriotas en la difícil plaza de la Independencia, cerramos con Nacional como locales y en la última fecha con Pasto en su estadio, no creo que nos dé”.

Despidiéndome con un abrazo, seguí mi camino y observando los rostros de los seguidores del Medellín, pensé, ojalá esta vez no tenga razón el abuelo bonachón y de verdad se concrete la venta del equipo y también podamos clasificar al octogonal final, esta hinchada se lo merece.