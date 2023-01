¡Del odio al amor!: Así fue la reacción de un hincha de la selección Colombia sub 20

Un gol de Juanda Fuentes, le dio el triunfo 1-0 a Colombia sobre Argentina en la última jornada del Grupo A del Sudamericano Sub’20, un resultado con el que los cafeteros clasificaron y la Albiceleste quedó eliminada.

Una imagen dejó entrever la tensión que vivían miles de hinchas, algunos hinchas pasaron del odio al amor por la jugada de gol de Fuentes.

pic.twitter.com/fmZNIc9QaM — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) January 28, 2023

A pesar del gol, varios hinchas recalcaron que «realmente hizo lo que no había que hacer, solo contó con suerte. Tenía a otro jugador solo por la izquierda, pero bueno, terminó en gol por error del arquero».

Fechas de partidos de la selección Colombia.

Martes 31 de enero

– Colombia vs. Uruguay

Estadio de Techo

Viernes 3 de febrero

– Colombia vs. Paraguay

Estadio de Techo

Lunes 6 de febrero

– Colombia vs. Tercero del B

Estadio El Campín

Jueves 9 de febrero

– Colombia vs. Brasil

Estadio de Techo

Domingo 12 de febrero

– Colombia vs. Segundo del B.

Estadio de Techo

Más noticias de Deportes.