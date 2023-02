[VIDEO] «Me deje llevar de las emociones»: hincha que agredió a Daniel Cataño pidió disculpas

Este domingo, 12 de febrero, el Fútbol Profesional Colombiano tuvo otro indignante momento, luego de que un hincha del Deportes Tolima ingresara al campo de juego del estadio Manuel Murillo Toro para agredir al jugador Daniel Cataño.

La agresión ha generado todo tipo de reacciones de parte de diferentes actores en el entorno del balompié nacional. Este lunes, se conoció en las redes sociales un vídeo en el que Alejandro Montenegro Díaz, agresor del jugador antioqueño, pidió disculpas por sus actos y las consecuencias que dejaron.

El fanático del ‘Vinotinto y Oro’ manifestó estar arrepentido dejando claro que el fútbol debe vivirse en paz desde los diferentes actores.

“A la Policía Nacional, a la hinchada del Deportes Tolima y a los que viajaron desde Bogotá para acompañar al equipo los Millonarios.

Hoy me presento ante ustedes para pedir disculpas. De pronto me dejé llevar de las emociones que se viven dentro de un estadio de fútbol. Son emociones que no son correctas porque no podemos permitir que el fútbol se vuelva violencia”, expresó Montenegro.

Según informó el medio Más Noticias del Tolima, el joven fue llevado por las autoridades a Medicina Legal para conocer su condición física. Aparte de eso indicaron que la alcaldía de Ibagué le prohibirá el ingreso al estadio, sancionará a las tribunas que aplaudieron al agresor y a la popular por tirar pólvora.

‼️ÚLTIMA HORA‼️ Alejandro Montenegro, el hincha que agredió al jugador de Millonarios, #Cataño, fue llevado en estos momentos a Medicina Legal para conocer su condición física. Alcaldía de Ibagué le prohibirá el ingreso al estadio #NoticiaEnDesarrollo #Cataño #Tolima #millonarios pic.twitter.com/ne6QgtalCz — masnoticias.tol (@TolMasnoticias) February 13, 2023

Más noticias de Deportes