¡Le salió hijo secreto! Hombre asegura ser hijo del rey Carlos III y Camila Parker

in

Simon Dorante-Day es el hombre que dice tener «pruebas» que aseguran ser el hijo secreto del rey Carlos III y la reina consorte Camilla Parker.

El hombre inglés, de 56 años, actualmente vive en Australia. Afirma que cuando el Príncipe de Gales tenía apenas 17 años y la Duquesa de Cornualles 18, fue adoptado. Según su relato, esta familia adoptiva tenía fuertes lazos reales.

Lea también:

Para explicar esto, él cuenta que cuando tenía ocho meses fue adoptado por una pareja australiana, Karen y David Day. Sus abuelos adoptivos, Winifred y Ernest Bowlden, habían trabajado para la reina y el príncipe Felipe en una de sus casas reales en la década de los 60.

Le salió hijo secreto al rey Carlos III y a Camila Parker.

El hombre de 56 años ha hecho declaraciones que no han pasado desapercibidas en Inglaterra e incluso asegura haberles enviado una carta a Charles y Camilla pero, hasta el momento, no ha obtenido respuesta. Llegó a presentar documentos para intentar exigirles a los miembros de la realeza hacerse una prueba de ADN, pero también fue ignorado. Él asegura que no bajará los brazos y que irá hasta el fin para poder conocer su identidad.

Las pruebas que tiene el hombre son un par de imágenes donde es comparado en su juventud con la reina consorte.

Para leer más noticias, clic aquí.