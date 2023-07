VIDEO. ‘Como en una película’: Así vivió el hijo de Martin Elías la muerte de su papá

Martín Elías Jr, por medio de una entrevista contó con ‘ pelos y detalles’ como vivió el momento en que su papá murió .

El joven relata que la muerte de su papá se vivió como en una película, ya han pasado 6 años de aquel hecho y él aún no entiende como todo sucedió tan rápido .

Martin Elías Jr, dijo. «Yo estaba con Dayana, que es la mamá de mi hermanita. Yo sentí que pasó algo, la nana de mi hermana estaba con los ojos aguados. Literalmente es como una película y yo dije aquí algo raro pasó.»

El joven de 16 años dice que él en ese momento solo tenía conocimiento de que el bus de los compañeros había sufrido un accidente.

Después de varias horas llegó la noticias de que su padre había muerto y esa fue el ‘peor momento de mi vida’

El muchacho cuenta que ese día lloró desconsoladamente, como nunca había llorado, incluido se llevó por delante todo lo que encontraba en el camino.

El heredero del vallenatero habla de su valiente forma de afrontar lo sucedido. «Admiro mi forma de llevarlo, porque yo hasta digo que no he superado por completo, me refiero que uno nunca lo va a superar, pero uno sabe cuándo hace su shock. Yo digo que lo he tomado extrañamente muy bien, para la gravedad del asunto» .

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Más noticias de Entretenimiento.