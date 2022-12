Un hijo de Albañil es jefe de los ingenieros militares

in

“Recuerdo a mi padre, que en paz descanse, un maestro albañil que me enseñó a trabajar duro, ser honrado y a amar a mi patria”, al pronunciar estas palabras después de recibir la promoción de coronel a Brigadier General se le aguan los ojos a Jorge Ricardo Hernández Vargas, el hijo del maestro de obra responsable de comandar a los ingenieros militares.

La emoción del nuevo Brigadier General es evidente y no duda en recordar sus primeros años de vida, cuando acompañaba a su padre al trabajo: “como hijo de maestro de obra desde pequeño me crié entre ladrillos, entre cemento, entre arena, entre proyectos, entonces esa gran responsabilidad heredada de mi padre, pues, hoy día me ayuda para que este reto que tengo en adelante podamos desarrollarlo y hacerlo de la mejor manera”.

El general Hernández es consciente del reto que tiene al frente de los ingenieros militares, la especialidad que hoy el presidente Gustavo Petro al imponerle los dos primeros soles como general, destaca como fundamental para el desarrollo de la infraestructura del país, para la recuperación de las vías terciarias y convertir al campo colombiano en la despensa de alimentos del mundo.

