Las hijas de Falcao tienen nacionalidad polaca y Lorelei Tarón explicó el por qué

Aunque las cuatro hijas del futbolista Radamel Falcao nacieron en países diferentes, a través de sus redes sociales la esposa del futbolista explicó a sus seguidores por qué razón tienen nacionalidad polaca.

En una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, la cantante y esposa del futbolista, Lorelei Tarón, respondió algunas de las dudas que tienen sus seguidores sobre las nacionalidades de sus hijas, pues bien se sabe que la familia a vivido en muchos lugares del mundo y el nacimiento de sus cuatro hijas ha sido en diferentes ciudades.

La primera pregunta que le llegó por parte de sus seguidores fue ¿tomaste la decisión de qué tus hijas nacieran en el país que tu querías o se dio de improvisto?, a lo que la argentina respondió.

«Ellas han nacido en el lugar donde el papá tenía que estar en ese momento. Para mí, lo importante no es el lugar, es que estemos juntos, porque tanto para la mamá como para el papá es un momento único. Por ejemplo, con Domi, llegamos a Mónaco y a la semana la tuve, y todavía no teníamos casa, estábamos en hotel. Yo me entendía con los doctores por señas, porque no entendía nada del francés en ese momento».

También le preguntaron sobre la nacionalidad polaca de las menores.

Las hijas de Falcao tienen nacionalidad polaca.

