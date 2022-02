«Padre no es el que engendra sino el que cría» La hija de Yuranis León habló de su relación con Mr Black

in

El cantante de champeta Mr Balck y Yuranis León llevan al rededor de 11 años de relación, la mujer tiene una hija de su relación anterior y hace algunos días le preguntaron como era su relación.

«Cómo es tu relación con Mr Black?», le preguntaron a Yirlheina, la hija de la también cantante de champeta y ella sin peros respondió.

«¿Por qué es mi papá? Me crió desde los 4/5 años con mi mamá, me alimentó, me dio amor, hizo perfectamente el rol de papá, sacó cara y pecho por mí en muchas cosas y hoy en día le agradezco tanto», expresó Yirlheina, quien hoy tiene 18 años.

Asimismo, destacó que ese el principal motivo por el cual la ven tiempo completo compartiendo con sus papás, al igual que va de show en show con el artista y es la encargada de grabar las presentaciones para que el intérprete de ‘El Serrucho’ tenga material en sus redes sociales.

La hija de Yuranis León habló sobre su relación con Mr Black.

También agregó que Mr Black «me regaña, me da consejos, él es mi papá aunque muchos digan que no, porque papá no es el que engendra sino el que cría».

