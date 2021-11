Hija de Pastor López dio desgarrador testimonio tras ser abusada sexualmente a los 16 años

Una de las hijas del reconocido cantante Pastor López, Yaykely López, abrió su corazón y contó los detalle de lo sucedió cuando fue víctima de abuso sexual, hace unos 14 años, para ese entonces tenía 16 años.

«En Venezuela vivía con mi papá (…) Yo venía de paseo, venía de vacaciones a Colombia a ver a mi mamá y salí al centro; lo único de lo que me acuerdo fue que me tocaron el hombro y me pidieron la hora. Ya cuando reacciono han pasado 24 horas, estaba como en un potrero y nada, habían sido desafortunadamente tres hombres los que abusaron de mí», recordó Yaykely.

Relató que su papá fue quien se encargó de ir a las autoridades, buscarla y saber qué le había sucedido.



«El pantalón lo rajaron y no tenía nada en la parte de arriba. Entonces, cuando me despierto, no tengo nada de ropa… Tengo leves recuerdos de que estaba amarrada y de pronto sí tengo a uno de ellos en mi mente, pero no mucho”, agregó.

López afirma que no detuvieron a personas sospechosas por el acto y «hasta el momento, no sé ni quiero saber qué ha pasado con esas personas. No me interesa», concluyó.

Yaykely López es hija del reconocido cantante Pastor López

Para leer más noticias, clic aquí.