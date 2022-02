Rafaella es denunciada por presuntamente golpear a una mujer que le pidió ponerse tapabocas

in

La mujer identificada en Twitter como Ana María Campos, denunció de manera pública a Rafaella, la hija de Marbelle, por presuntamente haberla golpeado en el interior de un asesor del edificio donde ambas residen.

Según relata la mujer en sus redes sociales, ambas se subieron al ascensor y Rafaella no llevaba tapabocas, a lo que la mujer le pidió que usara. Fue en ese momento cuando, se desató la agresión.

«Inaudito. Hoy saliendo a trabajar me topé con Rafaella Chávez Ramírez nada más y nada menos que la hija de @marbelle30, le pedí se pusiera el tapabocas y recibí un golpe que me dejó incapacitada», escribió la mujer en sus redes sociales relatando su denuncia contra la otra joven.

Más tarde escribió otro tweet dando una actualización del hecho y asegurando que existe video con la agresión, pero que la administración del edificio se niega a revelarlo.

«Ya en urgencias, hay un video de lo sucedido pero la administración del edificio no lo quiere compartir. Pondré el denuncio penal por agresión y lesiones personales. La policía tardó una hora en llegar y no la capturaron porque ya no estaba en flagrancia @FiscaliaCol», añadió.

Por su parte, la cantante y actriz Rafaella publicó un comunicado en el que informa que el asunto se encuentra en instancias legales.

