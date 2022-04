Reapareció la madre biológica de una de las hijas de Angelina Jolie y Brad Pitt, contó por qué la abandonó

in

La actriz Angelina Jolie atraviesa un momento trascendental en su vida personal tras la aparición pública de la madre biológica de su hija adoptiva Zahara Marley. Es que Jolie es madre de seis hijos, Shiloh, Vivienne y Knox, que nacieron de su matrimonio con el actor Brad Pitt, y tres adoptados: Maddox, Pax y Zahara.

Si bien hasta el momento solo se sabía que Zahara Marley, a quien adoptó en 2005 en Etiopía, no tenía madre biológica, pues había muerto de Sida. Ahora se conoció que la mujer, Mentewab Dawit Lebiso, no había fallecido, y que entregó a su hija en adopción al no poder criarla.

La mujer contó que Zahara, a quien llamó Yemasrech fue producto de una violación, de la que no habló pues el abuso era mal visto en su tribu. Debido a esta situación su familia la repudió y tuvo que trasladarse a Hossana, lugar donde nació su hija.

Luego fue su madre quien le aconsejó que diera a la pequeña en adopción. «Mi bebé estaba al borde la muerte. Quedó desnutrida y ni siquiera era capaz de llorar. Yo estaba desesperada y decidí alejarme, en vez de ver a mi niña muriendo».

Pero, además de este crudo relato la supuesta madre biológica de Zahara dijo sentirse muy agradecida con Angelina Jolie por haberle brindado una vida que ella nunca hubiera podido a la niña.

