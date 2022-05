[VIDEO] La hija de Andrea Valdiri se roba todos los suspiros con sus ocurrencias

in

Mientras pasan los meses Adhara, la hija menor de Andrea Valdiri, va sumando más ocurrencias y detalles que delatan cómo será su personalidad en unos años. Y es que aún no llega al primer añito y tiene a todos sorprendidos.

Aunque han habido rumores de que Adhara es realmente hija de Felipe Saruma y no de Lowe León, lo cierto es que hasta el momento todo lo que expresa parece ser digno de su madre y lo que también es verdad es la conexión que el creador de contenido tiene con ella y la mayor, Isabella.

Ya sabe adonde apuntar cuando le mencionan a Dios, emite sonidos por las canciones, baila y hasta imita «pedos» con la boca. Esta bebé es todo un personaje y su madre no pierde sus gestos para compartirlos en redes sociales.

En una de sus recientes historias de Instagram, Andrea Valdiri publicó un video con varias ocurrencias de la bebé. Eleva sus brazos cuando le preguntan dónde está Dios y hasta completó un sonido de la antigua canción ‘El baile del gorila’, hasta imita «pedos» con la boca.

Las ocurrencias de la hija de Andrea Valdiri.

Los usuarios no se perdieron del momento y dejaron sus amorosos comentarios.

«Los padres no presentes no saben lo que se pierde», «Demasiado bella, una muñeca», «ella heredó todas las locuras de su mamá», «video no anticonceptivo», fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.

